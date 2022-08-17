勞動部訂自我檢核表 防民眾遭海外求職詐騙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北17日電）柬埔寨打工詐騙頻傳，勞動部今天表示，已訂定海外就業檢核表，讓有意赴海外就業民眾從尋職選工作起，到準備出國登機，到抵達海外共3階段能自我檢核，避免求職受騙。

近來有許多不法分子主打「高額年薪、食宿全包、全額補助交通費」的海外打工資訊招攬行騙，實則將被害者誘騙至柬埔寨、緬甸從事電信詐騙工作。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，海外就業環境比國內就業情勢複雜，也不適用國內勞動法規，要蒐集的相關資訊及考慮的面向更多，民眾赴海外工作事前更應做足準備，才能確保求職安全。

由於近期民眾被誘騙至柬埔寨事件頻傳，發展署表示，已訂定了「海外就業一二三 求職防騙好心安」的檢核表，有意赴海外工作民眾可上國人海外就業資源中心網站（https://overseas.taiwanjobs.gov.tw/）下載運用。

根據檢核表內容，分為尋職選擇工作階段、準備出國登機前，直到抵達海外地區後共3階段，提供填表者自我檢核應注意事項，各項欄位也連結外交部、內政部警政署及勞動部宣導網頁QR Code，能讓民眾掌握最新相關資訊及海外協助資源。

發展署指出，透過檢核表引導，民眾在尋求海外工作機會時，最好能透過合法立案的私立就業服務機構，對於社交網站或社群軟體招攬訊息也必須提高警覺，若看到有興趣的職缺時，要先蒐集海外雇主的背景資料並檢視工作職缺內容，是否有薪資待遇不合理誇大等情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，發展署也提醒，赴海外工作最好能告知家人或親友，一起檢視或提供意見，同時蒐集海外工作當地國的生活人文等資訊，評估自身經濟及語言能力是否適合職缺條件。

發展署強調，赴海外工作前除了準備必要簽證、護照及購買保險外，也要到外交部領事事務局「旅外安全－出國登錄」專區登錄個人聯絡資訊，以利駐外館處因應突發情勢，能即時聯繫提供協助。（編輯：陳仁華）1110817