BA.4本土個案定調家庭群聚？指揮中心下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北18日電）國內出現首例Omicron BA.4本土病例，3名同住家人均採檢陽性，待定序結果出爐，才可確定是否為家庭群聚，疫情指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增2萬4669例本土個案，國內新增本土個案數較上週同期增幅約4.2%，但總體疫情持平；國內重症累計破萬例，新增2例重症兒童，皆為MIS-C，截至目前MIS-C個案總計達100例。

BA.5疫情即將到來，指揮中心預期下週起國內疫情將現反轉上升，尤其北部較明顯，至於未來南北哪個區域疫情會較嚴重，受到未感染人口百分比、疫苗施打率、人口稠密度等因素影響，台灣面積不大，交通相當方便，研判疫情差異不大。

桃園市機師職業工會近日發函給指揮中心及民航局，盼能鬆綁機組員在外站管制措施。指揮中心表示，航空機組員已優先實施入境「0+7」天制度，由民航局對過去2個月實施情形提出報告及具體建議，再進行後續評估，最新進度備受關注。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有家長反映，隨著9月開學在即，很多學校仍採取1人確診全班停課規定，讓很多家長受不了，近期媒體詢問相關規定是否可以放寬。指揮中心回應，已針對這個議題分別在8月11日及15日與教育部討論，提出方案，仍待與各地教育局討論，最新進度將是今天記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至8月16日，本土輕症、無症狀個案累計486萬6808例、占99.54%，中症累計1萬2467例、占0.25%，重症累計1萬46例、占0.21%，其中死亡累計8653人。（編輯：陳政偉）1110818