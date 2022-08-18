時隔一年再現本土登革熱 台中業務員5度就醫確診

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）衛福部疾管署今晚公布，國內出現今年首例本土登革熱病例，是時隔一年再現本土個案，為台中50多歲男性業務員，發病後5度就醫才確診，平日業務範圍在中部地區，感染源待釐清。

疾管署副署長莊人祥告訴中央社記者，國內今年首例本土登革熱病例為一名居住台中市潭子區50多歲男性，8月9日起陸續出現發燒、疲憊不適等症狀，分別於8月10日至17日之間5度就醫，17日就診時進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，今天檢驗確診感染登革熱。

莊人祥解釋，個案為業務人員，近期無國外旅遊史，活動地點為台中市住家及台中市、彰化縣工作業務地點，感染源仍待釐清。衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查，發現病媒蚊指數偏高，已展開孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。個案已返家休養，同住者無疑似症狀。

根據疾管署統計，國內去年並沒有出現本土登革熱個案。時隔一年再現本土登革熱，莊人祥認為，與入境者居家檢疫天數縮短有關，今年居家檢疫從14天改為3+4天，入境第3天後就可以外出，研判可能有未被發現的境外移入個案在社區中移動，所以導致社區中有本土傳播鏈。

2020年本土登革熱個案為73例，當年7月才開始有本土病例，莊人祥說，國際登革熱疫情升溫，鄰近東南亞/南亞多國疫情處高峰或持續上升，今年截至目前國內累計20例境外移入登革熱病例，已高於去年全年境外移入病例總數。

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感染國家包含越南、印尼、菲律賓、新加坡、泰國等。隨著台灣邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱流行風險增加，莊人祥提醒，民眾應務必提高警覺。近期國內各地經常發生午後雷陣雨，民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。

民眾如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。此外，也請醫療院所提高警覺，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。（編輯：管中維）1110818