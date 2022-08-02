大雨不斷慎防登革熱 莊人祥教4字訣遠離威脅

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（中央社記者張茗喧台北2日電）全台大雨不斷，積水容器恐成病媒蚊溫床。疾管署副署長莊人祥表示，今年累計15例登革熱境外移入病例，已超越去年全年，呼籲民眾做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源。

衛生福利部疾病管制署今天傍晚發布新聞稿，疾管署副署長莊人祥表示，國際登革熱疫情升溫，鄰近的東南亞及南亞國家包括越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡、緬甸及新加坡疫情處高峰或持續上升。

此外，美洲地區疫情持續，莊人祥說，目前美洲累計報告超過200萬例，以南美洲巴西逾180萬例報告數為多，是去年同期2.3倍，秘魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情也相當嚴峻。

莊人祥說，今年以來國內累計15例登革熱境外移入病例，分別自越南10例、印尼2例、菲律賓2例及新加坡1例移入，已超越去年全年的12例，目前尚無本土病例。

莊人祥表示，由於國內進入登革熱流行季節，近期全國高溫且各地都有豪雨發生，雨後若未及時清理環境積水容器，有利於病媒蚊生長，尤其是住家附近的花盆、水盆及丟棄的廢棄物或瓶罐，都是易成為病媒蚊的容器。

他呼籲，民眾平時應做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源並於雨後加強巡檢，若有運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源。

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另外，莊人祥也提醒民眾加強防蚊措施，避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險；民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等疑似症狀應儘速就醫並主動告知活動史。

疾管署指出，隨著邊境管制及檢疫措施逐步放寬，又正值暑假期間，提醒民眾如前往流行地區，務必加強自我保護措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍，確保自身健康，返國入境時如有疑似症狀，務必主動告知機場檢疫人員。（編輯：張芷瑄）1110802