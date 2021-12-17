國衛院啟動病媒蚊大調查 推進登革熱精準推估預防

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）環保署、國衛院、北市府今天簽署「氣候變遷調適-病媒蚊變遷與推估」合作協議，國衛院2022年底將完成全台埃及、白線斑蚊調查，2023年底完成推估模組，推進登革熱精準預測預防。

行政院環境保護署今天召開記者會，由環保署副署長沈志修、台北市環保局局長劉銘龍及國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生共同簽署以上合作協議。環保署將提供經費、氣候變遷調適政策，國衛院提供蚊媒傳染病防治技術及推估研究，台北市政府提供行政運作資源並融入防疫應變體系。

陳錦生說，2015年台灣發生4萬多例登革熱本土病例，2016年國衛院奉命成立國家蚊媒傳染病防治研究中心，投入登革熱防治研究，提供監測技術，助益防疫。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術助研究員黃旌集說，對比過去的調查由人去搜集蚊媒進行，這次為期2年的合作協議，將使用誘捕器具搜集。

以及過去調查以傳染力較強、1人可傳5到6人的埃及斑蚊分布地區，即嘉義布袋以南為主，以10公里乘以10公里為一個區塊進行調查，海拔高度在500公尺以下；這次同樣是以10公里乘以10公里為一個區塊進行調查，但擴及全台，海拔為500到1500公尺及1500公尺以上。交通重點調查，已完成北車、南港高鐵的調查，接下來要對板橋車站、台中高鐵進行調查。

黃旌集並說，2022年底將完成全台埃及、白線（1人傳1到2人）斑蚊的全台分布，當中包含海拔高度，接著2023年依據科學調查結果進行推估，同年底完成推估模組，可據以推測未來年度的埃及、白線斑紋全台分布狀態，因為這次合作協議的調查方式更科學，並融入氣候變遷溫度等因子，推估模組的效益會更精確，加上提供因應指引，將有利於全台防疫登革熱更有效益。

陳錦生說，預防重於治療，很辛苦，但沒人知道，這是宿命，不過這次合作協議將為全國推進登革熱防疫所仰賴的科研基礎根據劃下新頁。沈志修並說，藉著國衛院的專業研究技術有效監測，可精進各地環境清理效能並預警應變，可提升全國因應氣候變遷衝擊的韌性。

環保署環管處處長兼氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，今年全國只有12例登革熱境外移入案例，本土0案例，但相關預防仍要持續推進。

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另外，迄今陸續有4縣市強化監測與風險管理，跟國衛院有合作。包含2016年台南市政府登革熱防治中心、高雄市環保局登革熱防治隊已成立。

台北市環保局2018年起實施病媒蚊監測、2020年起與國衛院合作成立「台北市病媒蚊監測中心」，對商業、住宅、近山宅、近農地住宅及車站執行蚊媒調查與監測。桃園市環保局則在2020年10月跟國衛院合作，訂定病媒蚊監測計畫，2021年擴大在12區、347里監測調查。（編輯：陳政偉）1101217