汐東捷運 交通部：新北仍在修改綜合規劃報告

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（中央社記者余曉涵台北18日電）有關汐東捷運，交通部今天晚間表示，新北市政府目前仍在修改綜合規劃報告，待新北市府修正後，將可以加速後續審查作業，讓行政院早日核定。

新北市長侯友宜昨天接受廣播專訪時表示，以為行政院長蘇貞昌5日視察捷運汐止東湖線時，會宣布核定。

對此，交通部今天晚間發布新聞稿表示，經查新北市政府目前仍在修改綜合規劃報告，待新北市府修正後，交通部才可加速後續審查作業，讓行政院早日核定。

交通部表示，行政院長蘇貞昌5日視察汐東線時，因為新北市政府修正的規劃報告尚未完成，且沒有送交通部核轉行政院，因此蘇貞昌當天只能表達原則支持，而不是宣布核定。

交通部說，捷運汐東線綜合規劃報告於今年3月15日交通部捷運委員會審議原則通過，但請新北市政府依審查結論修正報告書內容。

交通部指出，新北市政府雖於5月24日將修正後報告書函報交通部，但計畫尚有中央與地方經費分擔原則等議題未達共識，經鐵道局多次與新北市府協商，在8月5日下午達成共識，目前此計畫綜合規劃報告書仍由新北市政府依協商共識修正中。

交通部強調，為加速後續核定程序，鐵道局已協調新北市政府儘速完成修正並送鐵道局辦理審查核轉。（編輯：管中維）1110818