國小數學課教調果汁 創新教法激起學生興趣

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（中央社記者陳至中台北20日電）數學課常讓人覺得枯燥乏味，台灣師範大學推動「就是要學好數學」計畫，鼓勵教師開發有趣的活動教學模組，例如用調果汁學「比和比值」，用象棋學根號等，激起學生的興趣。

教育部今天發布新聞稿，於民國103起委託台灣師範大學推動「就是要學好數學（JUST DO MATH）」計畫，透過研習等方式開發課程模組、培養數學活動師，試圖把國中小的數學課變得更有趣。

嘉義縣大同國小教師侯雪卿在國小高年級課堂中，讓學生自己動手調配綜合果汁，過程不只好玩、好喝，更重要的可以學會「比與比值」的觀念，瞭解數學知識可以運用在日常生活之中。

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台中市新光國中教師吳嵐婷運用象棋行徑路徑的規則（馬走日，象走田等），搬到五子棋盤上，讓學生在遊戲中建構出邊長為「無理數」的方形，進而學習「根號」的概念，培養數感與運算規律。

教育部指出，未來仍將持續支持學校教師的創新教學，透過有趣好玩的數學遊戲活動，激發學生的內在動機、增強學習興趣，養成主動以數學觀點看世界的素養。（編輯：卞金峰）1110820