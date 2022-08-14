教學38年用英文助學生找到自信 黃瑞鶯獲師鐸獎肯定

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高雄三民高中老師黃瑞鶯教學38年，帶學生苦練英文、鼓勵學生參加英檢，秉持「程度再不好也要拉上來」精神，讓弱勢學生找到自信，獲師鐸獎肯定。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄三民高中老師黃瑞鶯教學38年，帶學生苦練英文、鼓勵學生參加英檢，秉持「程度再不好也要拉上來」精神，以自身的寬容、樂觀影響孩子，讓弱勢學生找到自信，獲師鐸獎肯定。

教育部公布111年師鐸獎獲獎名單，全國今年共計選拔出72名獲獎者。高雄市政府教育局今天新聞稿指出，其中高雄市有3名教師獲獎，分別是三民高中黃瑞鶯、加昌國小朱國良與左營國中蘇宥誠。

三民高中老師黃瑞鶯教學38年，她說，「程度再不好也要將他拉上來」，自己的教學理念就是讓學生能勇於展現自我，積極參與學習，並在過程中建立自信、自我肯定。

黃瑞鶯指出，老師要「以身作則」，應具備寬容、樂觀與積極觀念影響孩子，而不是用高度強迫方式命令孩子，同時尊重孩子的想法與做法，給與正向積極的引導；更需要多學習，先養成自己學習習慣，做孩子的榜樣，才能在潛移默化中影響孩子。

為了充實並精進教學能力、增強教學能力，黃瑞鶯曾分別到紐西蘭取得英語教學碩士、美國取得英語教學博士，並於民國105學年榮獲高市教育局教育芬芳錄。

多年來她在課堂鼓勵學生參加英文檢定考試，更在課堂上加入檢定考試內容，在高三彈性課開設多益檢定加強課，尋找外部資源開辦學生英文增能講座，希望讓同學有信心通過英文檢定考試，起初不少學生頗感壓力，但最終在她的鼓勵與指導下通過英文檢定，並考上理想學校或獲得相關工作，對她心存感謝。

黃瑞鶯常指導學生參加校內外英語朗讀、演講、英文單字與作文比賽，依學生程度給予不同資料補充，曾有一班學生原本英文程度不好，但為了參加文藻盃英文團體說故事比賽，利用午休、週末時間苦練，從落後到超前，終得到全國第一。

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黃瑞鶯說，自己過去在國中教書時，曾教到一名有嚴重弱視與重度聽障生，為了助他跟上進度，常利用放學時間教學，學生在耐心教導與鼓勵下也激發學生學習意志，最後還如願考上高雄中學。

黃瑞鶯在高中任教時也曾教過聽障生，在她教導與陪伴下，順利考上第一志願北師大特教系，畢業多年後學生仍常回學校找她，感謝老師的鼓勵，讓自己在大學也能充滿信心。（編輯：黃世雅）1110814