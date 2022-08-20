丈夫忌日捐款 陳楊麗蓉行善51年千萬元助單親媽

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（中央社記者張榮祥台南20日電）26歲就守寡的陳楊麗蓉在每年丈夫忌日（農曆7月23日）捐款協助單親寡母，以行善紀念亡夫，51年來從未間斷，累積捐出1190萬元。陳楊麗蓉說，在有生之年，一定會繼續做下去。

北台南家扶中心人員指出，今天是農曆7月23日，婚後住在台南市新營區的87歲陳楊麗蓉一如過往半世紀，在丈夫忌日的這天，拿著新台幣60萬元到北台南家扶中心，捐助雲嘉南4個家扶中心20名單親媽媽。

曾從事磚瓦業的陳楊麗蓉，靠著努力及誠信拚出一片天後，就想幫助與自己有相同經歷的單親寡母，民國61年丈夫忌日時，她透過中國國民黨婦工會捐助5000元給10名單親媽媽，81年轉向捐助給家扶中心。51年從未間斷，每年丈夫忌日也就是陳楊麗蓉的行善日。

北台南家扶中心人員表示，估算陳楊麗蓉已捐出1190萬元；陳楊麗蓉因擔心這項逾半世紀的捐款行善，可能因她離世而中斷，96年更捐出1000萬元成立寒梅基金會，指定捐助單親寡母，永續傳承。

陳楊麗蓉半世紀來「一個她幫了568個她」的善舉，讓地方傳為美談。

個性靦腆的陳楊麗蓉感謝老天爺眷顧，讓她身體還算健康，生活也簡單，但她十分擔心寒梅基金會孳息愈來愈少，不知是否能延續關懷志業，她希望更多人加入寒梅基金會，共同幫助與她一樣遭遇的單親寡母。（編輯：戴光育）1110820