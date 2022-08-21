大台北等9縣市防高溫 吳德榮：天氣晴朗酷熱至23日

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天針對大台北等9縣市發布高溫資訊，其中花東可能出現攝氏38度高溫。氣象專家吳德榮說，晴朗酷熱天氣持續至23日，24、25日可能有熱帶低壓或颱風發展，需持續觀察。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會。

宜蘭縣地區、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台北市、新北市、嘉義市、台南市地區、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至23日在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區，各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，有挑戰今年最高溫紀錄的機會，應慎防熱傷害。

吳德榮說，最新美國系集模式的21次模擬路徑，熱帶系統最東從台灣東方海面北上、最西擦過呂宋島北端，顯示不確定仍很大，但模擬通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多，隱含影響台灣的機率大幅提高。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬的颱風活動機率則顯示，機率逐日升高，24、25日在巴士海峽達最高約60至70%，但對於何時可確定成颱、是否會發布警報，仍受科技極限的限制，目前尚無法確定，且模式會再調整，需持續觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，24、25日受熱帶低壓或颱風環流或其外圍影響；24日東半部及南部水氣增，降雨漸趨明顯，北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨；25日東半部及南部有明顯降雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；各地氣溫略降。

吳德榮提到，26、27日台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。（編輯：張雅淨）1110821