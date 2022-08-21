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花蓮富源午後熱飆41.6度 刷新今年最高溫

2022/8/21 14:09（8/21 14:25 更新）
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根據氣象局網站，21日午後花蓮縣光復鄉富源達攝氏41.6度，打破今年最高溫。圖為21日下午2時溫度分布圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
根據氣象局網站，21日午後花蓮縣光復鄉富源達攝氏41.6度，打破今年最高溫。圖為21日下午2時溫度分布圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北21日電）根據氣象局網站，今天午後花蓮縣光復鄉富源高溫達攝氏41.6度，打破花蓮卓溪鄉7月22日測得今年最高溫41.4度；氣象局提醒宜花東地區都需留意38度以上高溫出現。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；宜蘭縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會。

屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；基隆市、台北市、新北市、嘉義市、台南市地區、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

根據氣象局網站，今天截至下午1時30分，氣溫以花蓮縣光復鄉富源41.6度最高，其次為台東縣長濱鄉38.9度；高溫前10名中有6處都位於花蓮，另外包含台東、宜蘭等地。

值得一提的是，花蓮卓溪於7月22日測得今年最高溫41.4度，今天則被花蓮富源41.6度打破，刷新今年最高溫；但兩站皆為自動站，氣象局並未如同人工觀測站的作法，將觀測資料列入歷史紀錄。（編輯：張雅淨）1110821

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