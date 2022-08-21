颱風馬鞍最快22日生成 海陸警機會低東南部有雨

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天表示，熱帶性低氣壓上午在菲律賓東方海面生成，預計最快明天晚上有機會成為今年第9號颱風馬鞍，預估23、24日間最接近台灣，發布海陸警機會不大，東南部等地有雨。

中央氣象局今天發布熱帶性低氣壓生成消息，中心位置在北緯17.6度，東經128.0度，以每小時12公里速度向西南進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局表示，熱帶性低氣壓最快明天晚上有機會升格為今年第9號颱風馬鞍。根據氣象局路徑潛勢預報圖，最靠近台灣時間點為23日晚上至24日，將朝呂宋島北方海面、轉西北西前進，未來會接近中國華南沿岸、香港一帶。

氣象局預估，23日晚上至24日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，南部、東部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報員趙竑今天表示，預測馬鞍將達輕颱強度，發布海、陸警的機會不大，會持續觀察；而目前海面上暫時沒有其他熱帶系統發展。

根據氣象局統計，若今年8月仍無颱風警報發布，將會是史上第一次連續3年1至8月無颱風侵台；歷史上當年度第一個颱風警報發布最晚的時間是2010年8月30日的颱風南修、其次為1993年8月17日的颱風塔莎、1997年8月16日的颱風溫妮。（編輯：張雅淨）1110821