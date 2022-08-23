運輸公司景山集團違法多 勞團盼交通部撤照

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（中央社記者余曉涵台北23日電）台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今天說，景山交通集團交通違規多、違法超時多、肇事死傷多等狀況，籲交通部不應放任業者違法，應要求限期改善甚至撤照。公路總局則說，會研議處理。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會等團體今天上午赴交通部前陳情，提出交通部應立即依法要求景山交通集團限期改善，停止部分營業甚至撤銷其營業執照，並對其他違法企業依法處理。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會說，景山交通集團曾被指控有「三多」，包含交通違規多、違法超時多，肇事死傷多，也有多次的業務過失致死紀錄，近期更接獲景山交通集團員工陳情，反應超時工作等問題。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會說，根據景山交通集團員工反應，出勤一次3天2夜是正常的事情，甚至有1週才下班打卡1次。員工出車表資料也顯示，有員工連續上班10天、連續2趟車次間只間隔1小時、2天上班時數高達33小時等。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會說，去年違反勞基法的10大企業中，有5家是運輸及倉儲產業，顯示交通部管理真的有問題，呼籲交通部應該按照公路法對業者限期改善，甚至停止部分營業或廢止其汽車運輸業營業執照。

對此，交通部公路總局則出面接下陳情並表示，相關陳情都會帶回研議處理。（編輯：陳政偉）1110823