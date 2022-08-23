鐵道迷把握 環島之星Hello Kitty塗裝到10月底

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觀光列車環島之星採用Hello Kitty塗裝吸引不少鐵道迷、Kitty迷喜愛，不過負責銷售業者易遊網23日表示，由於與三麗鷗的合約即將到期，10月30日將卸下Hello Kitty塗裝彩繪。（易遊網提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月23日

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（中央社記者余曉涵台北23日電）易遊網今天宣布，台鐵觀光列車環島之星的Hello Kitty塗裝合約將在10月30日到期，合約到期後環島之星也將卸下Hello Kitty塗裝。

台鐵觀光列車環島之星採用Hello Kitty塗裝吸引不少鐵道迷、Kitty迷喜愛，從2019年發車起就創下不少銷售紀錄，包含帶動載客數有超過7成以上成長、首年創下「環島之星」的銷售新高。

負責銷售營運環島之星的易遊網今天發布新聞稿表示，環島之星的客群更從家庭客、親子客和熟齡族群，擴展到更多年輕與輕熟齡族群，為觀光列車與國際IP結合的成功範例，但由於與三麗鷗的合約即將到期，將於10月30日卸下Hello Kitty塗裝彩繪。

易遊網表示，「環島之星」向來以豐富行與自由行的套裝行程為主要銷售商商品，為讓更多旅客有機會體驗「環島之星」觀光列車的特色設施與服務活動，在最後巡禮期間，特別與台鐵局申請「體驗套票」銷售，包含單程車票、景點門票與列車限定Hello Kitty聯名週邊商品。

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易遊網說，體驗套票有台北至礁溪、台北至花蓮、台北至台中、新左營/高雄至台東、台東至新左營/高雄、新左營/高雄至屏東、新左營/高雄至台中7大段點可供選擇，每天限量僅10個席位。

除此之外，易遊網表示，套裝商品部分則精選北中南東超過百支行程，9月1日起週日到週四出發享限時折扣，豐富行每人現折新台幣1000元，自由行和自駕遊每人現折500元優惠。（編輯：陳政偉）1110823