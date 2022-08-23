嘉義新亮點 最快10月高鐵站可搭台糖五分車慢遊

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交通部鐵道局代辦台糖蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站工程已完工，鐵道局預估最快10月營運，屆時民眾出了嘉義高鐵站就可立刻體驗搭乘五分車。（鐵道局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月23日

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）鐵道局代辦台糖蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站工程已完工，鐵道局預估最快10月營運，屆時民眾出了嘉義高鐵站就可立刻搭上五分車，慢遊嘉義田園風光。

行政院去年核定「蒜頭糖廠至嘉義高鐵站的五分車延駛計畫」，將最快與最慢鐵道連結，鐵道局今天在交通部例行記者會說明最新進度。

鐵道局中部工程處副處長吳志仁說，蒜頭糖廠延駛至嘉義高鐵站的長度約1.38公里，在高鐵站出口設五分車站，另在原有五分車路線上增設一處月台，另設4處平交道，工程於去年9月28日開工，目前已完工，交由台糖試運轉後，向交通部申請辦理履勘，希望9月底取得營運許可，估計最快10月可營運。

主導五分車站設計的建築師林庭毅說，車站元素與蒜頭糖廠串連，例如：隔柵板骨架參考甘蔗稈、糖鐵廢棄鋼輪再利用為候車座椅、隔柵板以糖晶為沖孔形狀、車擋採蒜頭糖廠的標誌設置、車站站牌採蒜頭廠區內的同款型式等。

鐵道局也邀請當地學生參與五分車站設計，在隔柵板可以看到小番茄、香瓜、玉米等嘉義當地農特產造形的沖孔。

吳志仁說，蒜頭糖廠延駛至高鐵站的營運方式及收費，由台糖規劃並說明，因這是屬於觀光性質的路線，相信營運後會有各種不同旅遊產品推出，旅客在嘉義高鐵站就可搭上時速10公里的五分車，沿路欣賞嘉義田園風光。

目前，蒜頭糖廠的五分車是以柴油機車牽引，有10節車廂，每節車廂座位可容納約9至12人，車廂採圍欄設計，無空調，台糖已規劃購買有空調的新車。

吳志仁說，蒜頭糖鐵延駛至故宮南院的計畫，也已獲行院核定，鐵道局正做細部設計，預計年底動工，明年下半年完工。（編輯：陳仁華）1110823