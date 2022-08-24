更多編輯台推薦新聞：
美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡
國際

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

連結桃園航空城重要道路 國1甲線環評案過關

2022/8/24 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）環評大會今天審查國1甲線環評案，高公局表示，本案為連結桃園航空城的重要道路，除承諾縮減開發範圍外，也強調會擬樹木補植、節能減碳計畫，獲環委同意，本案通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第426次會議，審查國道1號甲線計畫環境影響評估報告書初稿。

開發單位交通部高速公路局表示，根據最初計畫內容，本案原本規劃自桃園市大園區竹圍漁港附近台61線起，行經蘆竹區，於龜山區銜接國道1號，續經中油桃園煉油廠東側，迄於桃園區台1線。

高公局指出，有鑑於國道1號以東路線經過桃煉廠涉及安全議題、通過土石流潛勢溪流及地質敏感區、鄰虎頭山公園考古遺址等，因此本次開發計畫縮減開發規模為「台61線至國1」路段。

桃園市副市長李憲明表示，本案是關乎航空城發展，是非常重要的道路，航空城工程皆已發包，希望國1甲線能盡速開發，若有需要地方配合的都全力配合。

初審會議時，環評委員對於縮減開發範圍大多表示贊同；對於生態部分則建議樹木移除即應補植，以補償開發帶來的空污。高公局今天表示，會將範圍內胸徑大於10公分原生種喬木皆列入種類及數量調查，並進行補植。

另外，環委也建議高公局應建立節能減碳檢核機制。高公局表示，會要求承包商落實節能減碳措施，使綠色內涵經費不低於工程預算的10%，初步評估可達減碳效益約為26.6萬公噸，有效降低溫室氣體排放量。

待高公局報告結束，環委今天皆未再表達意見，會議歷時未滿30分鐘，最後建議補充修正後通過大會審查。（編輯：張芷瑄）1110824

李憲明
智慧鐵道國家隊添生力軍 5業者6大學合作培育人才 北台灣首座再生水廠簽約 第1期估可日產4萬噸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族