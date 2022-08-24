連結桃園航空城重要道路 國1甲線環評案過關

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（中央社記者張雄風台北24日電）環評大會今天審查國1甲線環評案，高公局表示，本案為連結桃園航空城的重要道路，除承諾縮減開發範圍外，也強調會擬樹木補植、節能減碳計畫，獲環委同意，本案通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第426次會議，審查國道1號甲線計畫環境影響評估報告書初稿。

開發單位交通部高速公路局表示，根據最初計畫內容，本案原本規劃自桃園市大園區竹圍漁港附近台61線起，行經蘆竹區，於龜山區銜接國道1號，續經中油桃園煉油廠東側，迄於桃園區台1線。

高公局指出，有鑑於國道1號以東路線經過桃煉廠涉及安全議題、通過土石流潛勢溪流及地質敏感區、鄰虎頭山公園考古遺址等，因此本次開發計畫縮減開發規模為「台61線至國1」路段。

桃園市副市長李憲明表示，本案是關乎航空城發展，是非常重要的道路，航空城工程皆已發包，希望國1甲線能盡速開發，若有需要地方配合的都全力配合。

初審會議時，環評委員對於縮減開發範圍大多表示贊同；對於生態部分則建議樹木移除即應補植，以補償開發帶來的空污。高公局今天表示，會將範圍內胸徑大於10公分原生種喬木皆列入種類及數量調查，並進行補植。

另外，環委也建議高公局應建立節能減碳檢核機制。高公局表示，會要求承包商落實節能減碳措施，使綠色內涵經費不低於工程預算的10%，初步評估可達減碳效益約為26.6萬公噸，有效降低溫室氣體排放量。

待高公局報告結束，環委今天皆未再表達意見，會議歷時未滿30分鐘，最後建議補充修正後通過大會審查。（編輯：張芷瑄）1110824