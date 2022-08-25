10縣市防高溫 吳德榮：午後北、中部有陣雨雷雨

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局發布10縣市高溫資訊，花蓮有機會出現攝氏38度極端高溫。氣象專家吳德榮表示，今天各地晴時多雲，午後北部、中部對流旺盛，有局部陣雨或雷雨。

中央氣象局發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣地區為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，天氣仍偏熱；東半部及南部有局部短暫陣雨，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、27日台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨；28日北台灣轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨，中南部晴時多雲，山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮提到，29至31日天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。

吳德榮說，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱馬鞍在廣東海面，向西北西，今天侵襲廣東；中颱蝎虎在日本東方海面，偏北北東移動，對日本亦無威脅。（編輯：張雅淨）1110825