青少年電子菸使用率3年翻倍 估7.9萬學生淪吸菸族

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（中央社記者張茗喧台北25日電）國健署今天公布最新統計顯示，過去3年內，國中及高中生電子菸使用率從2.7%倍增至6.6%，推估國內多達7.9萬名青少年使用電子菸，顯見校園電子菸氾濫，已嚴重危害青少年健康。

衛生福利部國民健康署去年針對全台2.8萬名國中及高中生進行「民國110年青少年吸菸行為調查」，今天上午召開記者會公布調查結果。

調查顯示，國中生紙菸使用率從97年的7.8%降至110年2.2%、降幅71.8%；高中職生由96年14.8%降至110年7.2%，降幅約51.4%。

反觀青少年電子菸使用率不降反增，國中生電子菸使用率從107年的1.9%提升至3.9%，高中職生從3.4%上升至8.8%，整體青少年電子菸使用率從2.7%上升至6.6%，短短3年翻了超過1倍。

國健署菸害防制組組長陳妙心表示，根據推估，全台有多達7.9萬名青少年使用電子菸，不僅嚴重危害青少年健康，也顯見電子菸有多麼氾濫；值得注意的是，併用紙菸與電子菸比例也翻倍，國中生從0.8%增至1.5%、高中生從1.9%升至4.9%。

進一步分析青少年使用電子菸的原因，以「朋友都在吸」為主，其次則是認為「口味或味道較好」。

國健署副署長魏璽倫指出，多數電子菸都含有尼古丁，不但會導致成癮，也會產生神經毒性、影響大腦發育，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力；2018年美國國家科學、工程與醫學研究院報告也發現，使用電子菸的青少年或年輕人，未來有較高機率成為持續吸菸者。

網路、電商平台是許多青少年取得電子菸的管道，但魏璽倫表示，國健署對電商沒有管轄權，只能勸說基於企業社會責任要求下架或交衛生局查察。

魏璽倫強調，國健署今年1月將「菸害防制法」修正草案送進立法院，盼全面禁止電子菸等類菸品、禁止加味菸，也打算將可吸菸年齡提高至20歲，呼籲各界支持修法。（編輯：陳政偉）1110825