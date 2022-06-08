日抽1包菸染疫死亡風險增6倍 醫師曝3關鍵因素

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（中央社記者張茗喧台北8日電）根據世衛組織說法，吸菸者感染COVID-19後，恐增重症及死亡風險。台大醫師彙整國際研究分析出3大關鍵主因，更強調1天1包菸死亡風險將暴增6.1倍，呼籲民眾趁疫情把菸戒了。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，世界衛生組織去年公布的「戒菸的百個理由」當中，將「吸菸者若染疫後，罹患重症及死亡的風險更大」列為首要戒菸理由。

台大醫院家醫部醫師郭斐然近期也彙整各國研究，證實吸菸確實會抑制肺部免疫力，增加染疫、重症及死亡風險，其中涉及3大原因。

郭斐然說，首先，吸菸會抑制氣管上皮細胞纖毛擺動，降低排痰的功能，使得肺部免疫力下降；其次是吸菸會抑制白血球移動功能，增加感染風險，也使得重症風險大增；然後是COVID-19主要透過開啟ACE-2受體這個「門鎖」來感染人體，而吸菸會增加ACE-2受體表現，增加感染機會。

很多人好奇，吸菸對於染疫後併發重症或死亡的風險究竟影響多大。郭斐然指出，英國研究團隊運用42萬人的生物資料庫結合流行病學統計與基因研究，成為全球第一個證實吸菸與COVID-19重症有因果關係的重要研究。

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他表示，研究發現吸菸者染疫後的住院風險是沒有吸菸者的1.8倍，更凸顯吸菸的數量與死亡風險之間有劑量效應，每天吸1至9支菸死亡風險約增2.1倍，一旦超過20支菸，死亡風險將暴增至6.1倍。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會與董氏基金會指出，疫情嚴峻，正是戒菸最好時機，民眾可撥打免費戒菸專線（0800-636363）並下載「戒菸就贏APP」搜尋附近的醫事機構，帶著健保卡就能以正規方法戒菸，找回健康。（編輯：張芷瑄）1110608