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詐騙訊息「恭喜符合條件可領防疫補貼」 指揮中心示警勿點擊

2022/8/25 14:41（8/25 15:12 更新）
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指揮中心澄清，近期流傳「恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製連結到瀏覽器領取」為詐騙訊息，提醒民眾提高警覺。（指揮中心提供）
指揮中心澄清，近期流傳「恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製連結到瀏覽器領取」為詐騙訊息，提醒民眾提高警覺。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北25日電）指揮中心今天下午澄清，近期流傳「恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製連結到瀏覽器領取」為詐騙訊息，提醒民眾提高警覺，不要輕信，勿點擊不明來源連結。

近期流傳的不明訊息，透過簡訊、郵件、Apple的iMessage及Line發送，以「【衛生福利部】恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製連結到瀏覽器領取」等相關詞彙誤導民眾，並假冒衛生福利部名義製作假網頁，誘導民眾提供身分證影本、輸入個資、銀行帳戶等。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說今天下午疫情記者會中表示，衛生福利部、疾病管制署及地方衛生局等官方均無發布此類訊息，近期類似詐騙訊息內容多變，指揮中心澄清一種形式，有心人士很快就會設計出不同類型。

莊人祥呼籲，民眾近期應提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。

民眾如欲線上申辦衛福部防疫補償，請至專區查詢 （網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/ ）；有關今（2022）年最新疫情紓困政策，請民眾至行政院1988專區查詢 （網址：https://1988.taiwan.gov.tw/ ）。（編輯：卞金峰）1110825

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