助水產養殖業防範疾病 中山大學攜手高市動保處出書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄25日電）中山大學漁業推廣委員會與高雄市動物保護處聯手，編撰「高雄市水產養殖傳染病防治」一書，彙整學者與獸醫師在疾病防治與科學養殖管理的專業經驗，盼助漁民防範疾病也減少用藥。

為助在地漁民克服養殖期間所遭遇到的傳染疾病問題，中山大學漁業推廣委員會與高雄市動物保護處聯手，編撰「高雄市水產養殖傳染病防治」一書，由中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授王亮鈞、高市動保處獸醫師馬丞佑共同主編，彙整雙方在疾病防治與科學養殖管理的專業經驗，盼減少漁民經濟耗損。

王亮鈞舉例，高雄地區常見的石斑魚、金目鱸魚及吳郭魚，適合攝氏22至28度的水溫，夏季溫度飆升時易產生「熱緊迫」，魚隻若持續食慾不振、活動力下降，爆發傳染病的風險相對增加；此外鏈球菌感染也常見於夏季。

書中「疾病型態及飼養管理」章節，就有對此提出建議，可採取規律的換流水降低水溫，並配合水車給予充足的氧氣、降低飼養密度及減少投餌量，都可減緩魚隻熱緊迫現象，避免疾病爆發。

高雄市動物保護處長葉坤松說，高雄養殖漁業平均年產值達新台幣30億元，占全國1/10，是水產養殖重鎮。為服務養殖戶，動保處在永安、林園及鳳山均設有魚病檢驗站，由專業獸醫師協助魚病診斷與用藥輔導，很高興能與中山大學漁推會的研究資源合作，將多年來累積的防治經驗編印成書廣泛推廣，造福養殖漁民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中山海洋科學院長兼漁業推廣委員會主任委員洪慶章指出，資源整合已成為當代趨勢，如今成功整合學校疾病研究資源，與動物保護處長期輔導漁民防範水產動物疾病累積的心法，盼為養殖漁民提供更多幫助。

團隊並將成果回饋給高市各漁會、產業與教育團體，由高雄市最北邊的興達港區漁會為首站展開推廣活動。興達港區漁會總幹事郭展豪說，這本書可以助漁民了解自身養殖魚種常遭遇的疾病問題，使用科學工具精準檢測並對症下藥，有效減少因疾病所導致的損失，也可大幅減少用藥量及藥物殘留，有助於產業升級。（編輯：黃世雅）1110825