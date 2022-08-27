27日晚上起吹北風 高溫略降各地留意雨勢

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（中央社記者余曉涵台北27日電）中央氣象局表示，今天晚上起受到北風影響，北部及東北部地區會有迎風降雨，明天中部以北跟東半部地區都要留意局部降雨，尤其中南部地區午後雨勢較大。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，由於明天雲量比較多，因此高溫將會較今天稍微降個攝氏1到2度，高溫約在32度到34度左右，29日起水氣慢慢減少，一直到31日各地都是多雲，午後有雷陣雨的天氣型態。

曾昭誠說，9月1日起台灣東方將有熱帶系統發展，北方有鋒面通過，因此9月1日到9月3日北部東北部會有迎風降雨，其他地區則是雲量稍多的天氣型態，溫度上會再降溫，高溫約31度到32度左右，雖然不會覺得涼，但已經不會這麼熱。

熱帶擾動發展上，曾昭誠表示，預計熱帶系統在下週有變成颱風機率，強度跟路徑上都還要再觀察，預計29日或30日才會比較明朗。（編輯：卞金峰）1110827