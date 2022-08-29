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國旅補助將用罄 花蓮中秋連假旅宿業受影響

2022/8/29 18:31
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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）疫情趨緩，加上觀光局推悠遊國旅振興方案，花蓮旅遊市場相當熱絡，隨著暑假結束、國旅自由行補助至9月8日截止，花蓮旅宿業中秋連假訂房率受影響，約較往年少2成。

花蓮暑期旅宿住房率高達9成，交通部觀光局針對個別旅客住宿補助新台幣1300元將用罄，截至目前花蓮已申請2億元額度；但緊接登場的中秋3天連假，旅宿業訂房率較往年減少。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，今年中秋連假以目前訂房狀況不如往年熱絡，平均約5成，假期第1天6至7成、次日4至5成，最後一天則剩下2至3成，推測是受連假距離暑假太近，加上補助結束等因素影響。

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花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，儘管暑假旺季以及補助將結束，但有些業者提供優惠吸引旅客，目前陸續有民眾電話詢問，期待連假維持一定水準。

花蓮縣政府為了增加旅行社帶團至花蓮意願，特別加碼補助團體旅遊，推出「花蓮永續樂遊獎勵方案-2022花蓮旅行社獎勵計畫」，旅行社帶團至花蓮住宿，並且前往指定景點或活動，即可獲得最高9萬元帶團獎勵，總送客人數最多的旅行社還能再獲得30萬元，此項補助與交通部觀光局的團遊補助並無抵觸。（編輯：郭諭儒）1110829

張琄菡
觀光人潮回流 暑期花蓮旅宿業訂房8成缺工為隱憂
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