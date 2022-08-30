疫情警戒降外出多 上半年交通事故及死傷增加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北30日電）交通部今天舉行1至6月道路交通安全說明會，包括事故件數及死傷人數都比去年同期增加，研判與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降低，民眾外出活動變多有關。

交通部公布最新交通安全統計，1至6月發生道路交通事故17萬8091件，造成1495人死亡、23萬5972人受傷，比民國110年1至6月增加3109件（1.8%）事故，死亡增加20人（1.4%）、受傷增加2575人（1.1%）。

交通部分析，主要是110年5月15日開始，實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，影響民眾出外活動，所以去年6月單月30天死亡人數207人，也降至近5年6月最低，今年疫情警戒降級，民眾外出活動愈來愈多，交通事故及死傷人數也增加。

若以縣市區分，今年1至6月交通事故累計死亡人數與去年同期比較，以彰化縣增加38人最多，其次是新北市增加32人、屏東增加15人、新竹縣增加12人、新竹市增加10人，共計增加107人；減少較多為苗栗縣24人，其次是宜蘭縣18人、台北市17人、台南市16人、雲林縣9人。

交通部表示，將訂定降低交事故死傷指標，9月開始加強對增加幅度較多縣市的輔導管考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部分析這5個縣市的交通事故，彰化縣及屏東縣事故主要族為高齡者，分布於自行車、行人及機車，新北市、新竹縣及新竹市事故主要族群是機車騎士，各年齡層比例相近，事故碰撞型態都以自撞及側撞為主。

交通部表示，交通安全月將於9月1日啟動，今年持續提醒國人「路口安全」的重要性，以「路口安全」為推動主軸，宣導「車輛慢看停、行人停看聽」觀念。（編輯：管中維）1110830