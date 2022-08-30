ASML攜手荷蘭梵谷博物館 在台推光學藝術課程

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（中央社記者張建中新竹30日電）半導體微影設備廠艾司摩爾（ASML）與荷蘭梵谷博物館共同設計光學藝術課程，並與均一教育平台及天下雜誌教育基金會合作打造線上、線下體驗式學習，從科學連結藝術，激發跨領域學習潛能。

ASML亞洲企業溝通總監羅凱琳表示，為解決偏鄉學童面臨教育資源不足，及缺乏閱讀能力與陪伴問題，ASML不僅將總部與梵谷博物館的課程中文化，並培訓志工，進入偏鄉學校陪讀與帶領學生進行光學藝術實驗，讓學童培養科學與藝術跨領域興趣。

羅凱琳說，希望2022年可以讓2萬名學童體驗到這套課程，讓科學更生活化，一起培育台灣未來的科學人才。

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ASML台灣與天下雜誌教育基金合作打造「ASML光學藝術書車」，期為學童帶來不同的閱讀體驗，並招募全台企業志工進校舉辦實驗活動，透過客製化教具，讓孩子邊做邊學更有感。ASML光學藝術書車將於9月至12月開跑，以新竹為第一站，預計9月7日駛進校園。

此外，ASML台灣還與均一教育平台將荷蘭的課程首度引進台灣，推出全台首套「光學藝術小教室」線上課程，強化台灣學生的科學與藝術素養，讓教育資源弱勢的孩童，同步擁有世界一流的眼界與學習機會。（編輯：楊蘭軒）1110830