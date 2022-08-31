簡訊認證碼竟可網購 三竹呼籲平台主動下架

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（中央社記者吳家豪台北31日電）企業簡訊發送廠商三竹資訊今天表示，網購平台放任網路賣家提供簡訊認證碼代收服務，讓簡訊發送業者推行的雙證件實名認證機制形同白費工夫，恐將間接助長詐騙簡訊氾濫，已與電信業者及其他廠商共同討論防堵詐騙對策。

三竹提醒民眾收到可疑簡訊時，務必保持警覺避免點擊陌生連結，也呼籲網路賣家不要提供代收認證碼服務，更向網購平台喊話，應主動下架提供代收認證碼服務的賣場，以免不慎間接幫助詐騙簡訊滋長。

三竹發布新聞稿指出，打開網購平台搜尋關鍵字「認證碼」，會顯示一大串賣家刊登資訊、兜售相關服務，其中一個賣場竟然已售出1萬2000筆訂單。

親自與賣家交手的三竹資訊企業簡訊業務協理尤俊雄表示，透過賣家提供的認證碼註冊臉書帳號，單次收費新台幣130元，註冊三竹簡訊的價碼是300元，下單轉帳後便完成交易，他很驚訝網路上居然有提供這種代收手機簡訊認證碼的服務。

為防堵詐騙，三竹除了自家簡訊發送服務納入雙證件審核機制之外，更於8月中發起「遏止詐騙簡訊之有效防範機制討論會議」，邀請內政部警政署刑事局、5大電信業者與10幾家簡訊發送廠商代表共同商討，分享防堵詐騙對策。

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此次會議提出5大重點，包括請各家業者於新用戶申請服務時，加強身分查核、認證及風險管控機制；建議電信業者於企業用戶申辦大量門號案件，例如超過100門時須通過高階主管審核；持續配合刑事局165防詐中心通報，必要時提供疑似詐騙簡訊的相關訊息與資料。

會議也提到，應完善並優化詐騙簡訊關鍵字攔阻措施，並納入境外詐騙簡訊過濾機制，提升防治力道；導入第三方認證程序，如Mobile ID（MID）行動身分識別，驗證資料正確性，杜絕人頭用戶。（編輯：張均懋）1110831