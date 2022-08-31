響應擦亮世界角落 蔡其昌：讓愛與善一直延續

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（中央社記者范正祥台北31日電）青商會辦理「擦亮世界的角落」活動今年邁入第5屆，透過深入各城市與鄉鎮，擦拭道路反光鏡，為交通安全與治安努力。立法院副院長蔡其昌今天表示，非常支持這項活動，讓愛與善一直延續。

國際青年商會中華民國總會秉持為社區服務精神，同時與世界鏈結，實現聯合國SDGs永續發展目標，建設包容、安全、具防災能力與永續的城市和人類住區，自2018年開始推動「擦亮世界的角落」活動，與在地社區攜手合作，一起行動擦拭路口反光鏡，讓反光鏡保持光亮，發揮功效，減少車禍，守護道路交通安全。

「擦亮世界的角落」活動今年邁入第5屆，國際青年商會中華民國總會總會長黃信豪等人今天於立法院舉辦記者會，說明辦理第5屆「擦亮世界的角落」活動。

今天記者會上播放了歷年成果影片，同時也宣布今年將持續響應SDGs永續城鄉，進行全國152個青商分會擦拭反光鏡數量比賽，讓居民的生活環境更加安全。

青商會出身的蔡其昌受邀與會致詞時說，他去年親自身體力行參與擦拭反光鏡活動；今年也會參加活動，只要分派到哪一面反光鏡是他負責，一定會去擦拭乾淨。

蔡其昌指出，反光鏡是交通設施重要項目，政府設置了很多反光鏡，民意代表也不斷爭取在危險路口設置反光鏡，但是裝設了這麼多反光鏡，有沒有人去維護，反光鏡是否保持乾淨足以達到效果，或者是否需要更新，政府必須與民間結合。

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他說，青商會是民間社團，能夠響應SDGs永續城鄉，發起行動擦拭路口反光鏡，是非常棒的創意，「擦亮世界的角落」活動今年是第5屆，應該永遠做下去。

蔡其昌表示，不論是中央政府或地方政府，要將設置於路口的每面反光鏡都保持乾淨，並不是件容易的事；青商會非常有執行力，持續每年推動「擦亮世界的角落」活動，許多人響應，政府與民間結合，落實路口每面反光鏡能夠保持乾淨。（編輯：翟思嘉）1110831