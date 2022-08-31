外籍船舶管制檢查 航港局9至11月抽查202艘

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航港局表示，配合東京備忘錄已宣布9月1日起，展開3個月的港口國管制重點檢查行動，檢查主題為「船員訓練、發證及當值」（STCW），航港局於台灣7大國際商港將同步執行檢查，預計抽查202艘目標船舶。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月31日

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）台灣雖不是國際海事組織（IMO）的會員國，但相關安全規範都依照國際標準，並將於9月至11月，執行東京備忘錄的船員檢查，將在7大商港抽查202艘外籍船舶。

航港局表示，東京備忘錄（Tokyo MOU）是亞太地區有關港口國監督的組織，目的是促進在亞太地區營運的船舶能夠有效、一致地執行IMO等相關公約，並藉由每年訂定港口國管制重點檢查行動CIC（Concentrated Inspection Campaign），對目標船舶實施港口國管制檢查，確保海上航行安全及避免不合標準的船發生事故，污染海洋。

考量船員的素質及適任性為船舶航行安全的重要因素，航港局今年CIC重點檢查項目為查核船員適任證書、船上船員最低安全配額、船員健康檢查證明，以及船上休息時數等。

航港局說，配合東京備忘錄已宣布9月1日起，展開3個月的港口國管制重點檢查行動，檢查主題為「船員訓練、發證及當值」（STCW），航港局於台灣7大國際商港，將同步執行檢查，預計抽查202艘目標船舶，提醒船舶營運公司及船東應確認船員適任性，及安排友善船員值班的環境，提升船員素質，確保航行安全。

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航港局指出，執行CIC檢查期間，如發現船員具有明顯不適任情形，依據商港法第60條規定，得將受檢的外籍船舶留置至完成改善後，始准航行。

航港局表示，台灣已連續5年榮登Tokyo MOU船旗國白名單，降低國籍船舶到其他國家港口的受檢頻率，對提高船隊營運效率有很大幫助。航港局已偕同財團法人驗船中心辦理技術講習，向國籍船舶宣導今年本次港口國管制重點檢查內容及應處方案，並提供檢查清單，讓航商儘早因應。（編輯：張雅淨）1110831