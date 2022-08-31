防範工廠廢水偷排 將公告1500條灌溉專用渠道

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農委會農田水利署31日會同環保署環境督察總隊、桃園市政府共同召開「為食用農產品安全共把關 灌溉水質跨域合作成果發表會」，農水署表示，年底前將完成1500條灌溉專用渠道公告。中央社記者楊淑閔攝 111年8月31日

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農水署今天表示，為嚴防灌溉水遭污染，除了查緝工廠排放廢水，高雄、彰化、台中、桃園等管理處也在58處設感測器監測1102公頃範圍，今年底前另將完成1500條灌溉專用渠道公告。

農委會農田水利署於109年10月1日成立，嚴防灌溉水受工廠放流水污染是重要任務之一。農水署今天會同環保署環境督察總隊、桃園市政府共同發表灌溉水質護食安跨域合作成果，農水署副署長陳衍源做出以上表示。

會中農水署農田水利管理組組長洪銘德說，102年「農業灌溉水質保護方案」公布後，推動重金屬監測頻率從每季1次提升為每月1次，並限縮586戶搭排戶改排，同時建立水利會與地方政府聯繫平台6區，加上跟環保署合作，至105年高污染潛勢圳路從62處已降至44處。

他並說，第二階段從105到109年推動「農業水土污染管制跨部會合作會議」，劃設總量管制區9處、加嚴放流水標準6處及推動污染源自主削減7處，高污染潛勢區剩5處；持續推動水質改善工程後，截至111年7月，這5處都已解列。

陳衍源接著說，農水署再與環保署合作，去年在高雄市岡山區查獲電鍍工廠繞流偷排未經處理的強酸廢水，今年擴大合作，針對台中大突寮圳、詹厝園圳、彰化新圳等區域，長時間追蹤灌溉水質連續變化，確認44條高污染潛勢圳路水質已相對穩定，後面2條並達解列。

他說，去年迄今已陸續經由農水署高雄、彰化、台中、桃園等管理處，在所負責領域的重點區域布設58處智慧水質感測器，強化約1102公頃的監測面積，以嚴防污染、儘速對污染做出緊急應變。

洪銘德告訴中央社記者，農水署已陸續依據農田水利法第14條相關規定分批預告灌溉專用渠道，合計1500條，最快將於本月完成首批灌溉專用渠道公告，全數1500條公告上路，則預計年底前完成，最大宗位在彰化、雲林、嘉義、台南，以確保灌溉水質。

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環保署簡任技正許正雄說，以彰化電鍍業放流水污染灌溉水為例，環保署、經濟部合作將電鍍業導入專區，電鍍業可重生並提升，最重要的是讓農地安全、生態復原，目前東西二圳匯入紹安厝排水處的水裡出現魚群。

農水署桃園管理處股長廖啟男舉例，南崁圳南崁頂分線原本一直有工廠放流水匯入，雖然符合放流水標準，但是不符合灌溉水標準，透過灌排分離工程的施作，2022年7月終於解決灌溉水遭重金屬污染的問題。（編輯：陳清芳）1110831