台北101週年慶拚兩位數成長 全年業績有望創高

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（中央社記者曾智怡台北1日電）台北101週年慶開跑，台北101總經理朱麗文今天表示，截至今年8月，商場業績已超越2019年、疫情前成績，隨著各精品大店陸續改裝完畢為旗艦店規格，預期有助挹注營收，週年慶業績目標兩位數成長，全年拚營收創高。

台北101週年慶暨World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞今天開幕，台北101總經理朱麗文接受媒體訪問時表示，週年慶業績目標兩位數成長，今年截至8月為止，商場整體業績成長約25%，若和2019年業績最高峰相比，也有個位數成長，已然恢復疫情前狀態，希望今年全年業績能突破2019年盛況、超越新台幣150億元。

朱麗文指出，隨著Cartier、Burberry、Versace、Dior、LV等精品大店將在年底前陸續改裝完畢，成為全台最新旗艦店、擁有最好商品與店裝，預期有助挹注營收。

近兩年民眾留在台灣消費，精品創下亮眼業績表現，針對未來邊境開放是否影響精品消費動能，朱麗文認為，因台北101很多精品都是旗艦店規格，代表最新商品都會在台灣，「消費者第一時間都能看得到」，對本地顧客持續經營有很大幫助，也相信邊境開放有利新品牌進駐。

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百貨週年慶檔期開打，打頭陣的台北101攜手各大精品推出101件限量或獨家商品，搭配超過20家銀行刷卡多重優惠，若即時申辦「101無限卡」，則可獲得額外3%回饋。

此外，慶祝即將到來的軍人節，台北101觀景台將在1日至30日週年慶期間推出國軍優惠，凡現役軍人可先上Stage 101登記，於現場出示有效證件後，免費攜帶兩位直系親屬同行上觀景台；而退役軍人、榮民、警察、消防人員，不分平假日皆享購票NTD190的禮遇，且可攜伴兩名同購票禮遇。（編輯：蘇志宗）1110901