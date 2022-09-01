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LINE FRESH校園競賽起跑 首度聚焦責任消費議題

2022/9/1 15:40
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（中央社記者吳家豪台北1日電）LINE台灣今天宣布啟動LINE FRESH 2022校園競賽，首次聚焦永續發展議題，以日常生活中無可避免的消費行為出發，從過度消費的根源性問題著手，期盼藉此提倡「責任消費」觀念。

LINE發布新聞資料說明，全球紛紛透過立法推動永續發展，企業也陸續將ESG（環境保護、社會責任、公司治理）納入公司經營政策，然而過度消費的市場趨勢仍導致大量廢棄物產生，持續破壞自然環境。

LINE FRESH 2022校園競賽以發展「促進責任消費」的創新模式命題，邀請全台大專院校學生展現創造力，即日起至9月25日於活動官網開放線上報名，經由評審團隊評選出最多300組進入初賽。

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延續前屆LINE FRESH校園競賽制度，參賽隊伍必須兼備企劃撰寫和程式編碼兩項專業能力，確保所提出的解決方案皆有機會落地執行。

LINE台灣品牌行銷部副總經理陳文琪表示，從2020年起舉辦的LINE FRESH校園競賽至今已邁入第3屆，今年競賽以時下關注的永續發展命題，聚焦「責任消費」議題，同樣提供專案落地的機會，期待青年學子活用LINE服務和技術，打造兼具創意及效益的解決方案。（編輯：楊凱翔）1110901

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