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颱風軒嵐諾逼近 陽明山累積雨量破200毫米

2022/9/2 18:30
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（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風軒嵐諾逐漸靠近，中央氣象局今天表示，根據最新雨量統計，累積雨量最多的是陽明山，已破200毫米，明天雨勢將會比今天更為明顯。

根據中央氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾下午5時的中心位置在北緯22.1度，東經124.9度，也就是鵝鑾鼻東方約410公里海面上，以每小時7轉15公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑100公里。

氣象局表示，根據最新資料，軒嵐諾中心在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，暴風圈已進入巴士海峽，台灣東南部海面及台灣東北部海面，對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，最快今天晚間11時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象局預報中心課長林秉煜說，未來北台灣降雨趨勢會較為明顯，明天北部有局部大雨或豪雨，山區有局部大豪雨，南投等山區的雨勢也會比今天明顯。

氣象局表示，根據最新預測，颱風軒嵐諾7級風暴風半徑擴大為280公里，4日清晨5時會再度增強為強烈颱風。

根據氣象局觀測，今天凌晨0時到下午5時30分，累積降雨最多的台北市鞍部達203毫米；其次是宜蘭太平山174毫米；台北北投173.5毫米。

氣象局持續發布豪雨特報，今天新北市地區及台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、新竹、苗栗、宜蘭地區及台中山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

另外，氣象局指出，受到颱風及外圍環流影響，明天東南部有焚風發生機率，4日東南部及東部也有焚風機率。（編輯：陳政偉）1110902

林秉煜
颱風軒嵐諾可能再增強估午夜前後發陸警 北北基宜警戒
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