巴黎國際美食節登場 台灣夜市經典味飄香引饕客
（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）巴黎第5屆國際美食節1日在艾菲爾鐵塔前登場，50多國共襄盛舉。歐洲的台灣廠商向遊客推廣刈包、鹹酥雞、地瓜球、香腸等家鄉味，人潮眾多，饕客享用後對台式美食讚不絕口。
巴黎國際美食節（Village International de la Gastronomie）於艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前草地上熱鬧展開，以國家為單位，邀請超過50國參展，各攤位使出渾身解術，以特色美食吸引來自全世界遊客。
參展活動由經濟部商業司主持、財團法人中國生產力中心執行，巴黎由廠商Foodi Jia-Ba-Buay（呷飽未）協辦。Foodi Jia-Ba-Buay餐廳負責人莊慧菁向中央社表示，原本兩年前就計劃參與，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後。今年台灣廠商不便出國，交由歐洲的台灣廠商執行，希望透過各國的特色美食與文化，讓更多人了解台灣。
貼上國旗的台灣攤位有Foodi Jia-Ba-Buay（呷飽未）販賣葷、素刈包，TeaYammi珍珠奶茶店、福爾摩沙精釀啤酒共襄盛舉；另一個台灣攤位由在英國的漢典食品負責提供各式台式家鄉味。
5年前設立於英國的漢典食品攤位準備了鹹酥雞、台灣夜市地瓜球與台式香腸。Rebecca告訴中央社，公司與餐廳、超商合作，「參與國際美食節主要目的並非拓展公司營運，而是想要推廣台灣美食，並發揚我們的文化，所以選擇的美食都是台灣夜市的經典味」。
Rebecca說，銷售冠軍意外的是地瓜球，試吃過的客人都非常驚艷，除了覺得口感特別，也認為吃地瓜很健康，幾乎都會馬上買來吃。一旁正吃著地瓜球的民眾尼可拉（Nicolas）笑著告訴記者，「法國的地瓜沒有那麼甜和香，台灣的好吃很多，而且裡面還有餡，真的很神奇」。
民眾奧里維拉（Olivera）享用了包有豆腐和香菇的素刈包。她說，很喜歡甜鹹中帶點辣的味道與花生碎粒的口感，「真的很好吃，我還會再買」。
法國巴黎第5屆國際美食節舉辦4天，除了50多國的美食、美酒、特產外，還有相關論壇與音樂演出，邀請饕客以味覺進行一場環球美食盛宴。（編輯：馮昭）1110903
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