巴黎國際美食節登場 台灣夜市經典味飄香引饕客

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法國巴黎第5屆國際美食節1至4日在艾菲爾鐵塔前登場，邀50多國共襄盛舉。數家歐洲的台灣廠商向遊客推廣刈包、珍奶、啤酒、鹹酥雞、地瓜球、香腸等台式夜市美食，台灣攤位前人潮絡繹不絕。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年9月3日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）巴黎第5屆國際美食節1日在艾菲爾鐵塔前登場，50多國共襄盛舉。歐洲的台灣廠商向遊客推廣刈包、鹹酥雞、地瓜球、香腸等家鄉味，人潮眾多，饕客享用後對台式美食讚不絕口。

巴黎國際美食節（Village International de la Gastronomie）於艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前草地上熱鬧展開，以國家為單位，邀請超過50國參展，各攤位使出渾身解術，以特色美食吸引來自全世界遊客。

參展活動由經濟部商業司主持、財團法人中國生產力中心執行，巴黎由廠商Foodi Jia-Ba-Buay（呷飽未）協辦。Foodi Jia-Ba-Buay餐廳負責人莊慧菁向中央社表示，原本兩年前就計劃參與，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後。今年台灣廠商不便出國，交由歐洲的台灣廠商執行，希望透過各國的特色美食與文化，讓更多人了解台灣。

貼上國旗的台灣攤位有Foodi Jia-Ba-Buay（呷飽未）販賣葷、素刈包，TeaYammi珍珠奶茶店、福爾摩沙精釀啤酒共襄盛舉；另一個台灣攤位由在英國的漢典食品負責提供各式台式家鄉味。

5年前設立於英國的漢典食品攤位準備了鹹酥雞、台灣夜市地瓜球與台式香腸。Rebecca告訴中央社，公司與餐廳、超商合作，「參與國際美食節主要目的並非拓展公司營運，而是想要推廣台灣美食，並發揚我們的文化，所以選擇的美食都是台灣夜市的經典味」。

Rebecca說，銷售冠軍意外的是地瓜球，試吃過的客人都非常驚艷，除了覺得口感特別，也認為吃地瓜很健康，幾乎都會馬上買來吃。一旁正吃著地瓜球的民眾尼可拉（Nicolas）笑著告訴記者，「法國的地瓜沒有那麼甜和香，台灣的好吃很多，而且裡面還有餡，真的很神奇」。

民眾奧里維拉（Olivera）享用了包有豆腐和香菇的素刈包。她說，很喜歡甜鹹中帶點辣的味道與花生碎粒的口感，「真的很好吃，我還會再買」。

法國巴黎第5屆國際美食節舉辦4天，除了50多國的美食、美酒、特產外，還有相關論壇與音樂演出，邀請饕客以味覺進行一場環球美食盛宴。（編輯：馮昭）1110903

巴黎第5屆國際美食節參觀民眾享用包有豆腐和香菇的台式口味小吃素刈包後表示，口感跟味道都很好，之後還會再來買。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年9月3日

巴黎第5屆國際美食節其中一個台灣攤位廠商表示，銷售冠軍意外的是地瓜球，試吃過的法國人都非常驚豔。遊客說，台灣的地瓜香又甜，跟法國作法完全不一樣。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年9月3日