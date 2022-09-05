春日鄉5年準備 「銀」來屏縣鄉首首銀級認證

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）春日鄉106年取得低碳永續家園銅級認證後，經過5年準備與精進，5月挑戰現行最高等級。經環保署聘請委員8月11日現地評鑑，日前公告榮獲「銀級」，為屏東縣首獲銀級鄉鎮。

春日鄉長柯自強表示，春日鄉為山區原鄉，藉由這次銀級殊榮讓更多人看見原鄉的努力與特色，如保存完整歷史遺址及原生生態、禁伐補償面積全縣最高，以及全鄉採用LED路燈，透過以「春日綠生活」為目標，致力執行各項低碳永續行動項目。

鄉公所更以生態保育為原則低密度開發，修復歷史文化(石板屋)及古道，使遊客體驗完全不插電的部落生活，且在保育當地資源的同時創造經濟利益。

另外，雖然當地交通往返不便，透過爭取「推動偏鄉公共運輸計畫」補助，讓就醫、就學及採購等更加便利，也由幸福巴士減少私人運具產生碳排，這次現地評鑑也特別安排幸福巴士讓委員搭乘體驗。

柯自強也感謝縣府，在士文部落集會所設置緊急防災型微電網，為因地制宜的氣候調適與碳減量設備，並增加用電自由度，成為部落防災後盾。

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屏東縣政府環保局副局長宋增紅表示，春日鄉有半數以上村里取得銅級認證，全鄉參與率達100%，在2050年淨零排放願景下，綠色生活至關重要。感謝這次鄉長帶領一級主管與村長們出席現地評鑑，並落實低碳家園、有機飲食與碳減量工作；環保局將持續推動全縣各層級認證工作，也謝謝委員建議，讓環保局滾動式修正低碳建構方向。

環保局長顏幸苑補充說明，可看到春日鄉為聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs)，如有機低碳飲食符合SDG 2糧食安全與永續農業；森林保育、造林與綠化則為SDG 15陸域生態努力。更不用說其餘SDG 11打造低碳永續城市作為，淨零與永續發展都需公、私、產、學及民眾共同努力，深耕至民眾生活態度，全民減碳才有機會達成。（編輯：孫承武）1110905