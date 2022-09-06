高雄現本土登革熱 6旬男2度就醫才確診

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）衛福部疾管署今天公布，國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄60歲男性，2度就醫才確診，初步調查，個案住家附近800公尺有越南返國檢疫者，但非境外移入病例，感染源待釐清。

疾管署副署長莊人祥今天接受媒體訪問時表示，個案居住在高雄市前鎮區，因陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及腹瀉等症狀，分別於8月29日及31日就醫並收治住院，9月5日登革熱NS1快篩陽性，經醫院通報檢驗後確診感染登革熱。

莊人祥說，這名男性仍在住院觀察中，個案近期無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市住家附近為主，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，初步調查，個案住家附近800公尺有越南返國檢疫者，但非境外移入病例，感染源待釐清。

疾管署統計，國內今年截至目前累計3例登革熱本土病例，分別為台中市2例及高雄市1例，另有30例境外移入病例，感染國家分別自越南（18例）、印尼（5例）、菲律賓（2例）、新加坡（2例）、泰國（1例）、緬甸（1例）、宏都拉斯（1例）移入。

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依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近東南亞和南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情高於去年同期。美洲地區疫情持續，累計報告超過225萬例，以南美洲巴西逾200萬例報告數為多，已為去年同期2.5倍，秘魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。（編輯：張芷瑄）1110906