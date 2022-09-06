推廣綠色綠遊 統一超商打造離島減塑未來店

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北6日電）減塑旅遊當道，統一超商繼今年6月於蘭嶼兩間門市打造離島減塑未來店，透過建置回收機制等3作法推廣綠色消費概念，今天宣布逐步擴大至澎湖、金門、馬祖、綠島等地，預計年底前近9成離島門市均能參與減塑行動。

統一超商現於離島地區共超過70間門市，統一超商今天發布新聞稿表示，隨著國旅發展蓬勃，今年在環保署指導之下籌組「離島減塑專案小組」並實地前往離島訪查、了解當地需求，透過減少一次性垃圾、建置回收機制、提高環境意識等3大作法，率先在蘭嶼地區建立離島減塑未來店。

離島減塑未來店除導入可重複使用的循環杯、自動資源回收機，並完整建置從商品、源頭減量到後端塑膠廢棄物清運模式，未來將逐步擴大至澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球等地區，預計年底前近9成離島門市均能參與減塑行動。

「減少一次性垃圾」部分，統一超商說明，從門市商品訂貨著手調整，首先將多數寶特瓶飲料改為易於回收的鋁罐材質，包裝食品和冷藏乳品以家庭號大包裝規格為主；鮮食商品方面，則採用塑膠減量的微波鮮食便當，並引進紙餐盒，透過精準訂貨、改變商品包裝等方式，減少產生塑膠垃圾。

統一超商表示，今年6月提前響應環保署法規，推展自備飲料杯每杯現省5元折扣，也與離島當地環保局、社會企業合作「離島一次性飲料杯減量計畫」，目前於蘭嶼、小琉球及綠島門市提供可循環使用的杯子租借，預計今年底前將再與澎湖、金門、馬祖當地團體洽談、合作導入有循環機制的環保杯服務。

此外，門市也販售統一超商與社福團體、社企共同開發、使用回收寶特瓶紗製成布料的環保提袋及掛包商品，鼓勵觀光客和居民自備購物袋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「建置回收機制」部分，統一超商表示，在門市設置「自動資源回收機」，目前已導入蘭嶼、澎湖地區部分門市，經過分類後的回收物，透過逆物流方式將寶特瓶、業務用鮮奶瓶、門市商品產生的塑料運回本島處理，以降低離島環境負擔。

統一超商指出，6月初於蘭嶼2家門市裝機，至今已回收超過萬支寶特瓶，門市單日最高可收集到超過300支寶特瓶，協助當地居民養成就近回收習慣，並讓遊客能以更永續的方式旅行，預計年底前將於雙北及離島地區共50家門市鋪機。（編輯：潘羿菁）1110906