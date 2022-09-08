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台鐵故障號誌昨影響近4萬人仍在搶修 中午前員林至花壇列車延誤
首頁 / 生活

員林站計軸器遭干擾 導致大村鄉平交道亂了套

2022/9/8 14:32（9/9 09:58 更新）
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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化縣大村鄉中正西路及慶安路的平交道發生故障，柵欄會不定時放下，造成平交道路口交通大亂；台鐵人員指出，員林站計軸器遭到干擾，導致平交道設備故障，已派員搶修。

彰化大村鄉中正西路及慶安路等路口的平交道，今天上午傳出故障，即使沒有火車經過，平交道柵欄仍會不定時放下，汽機車要穿越平交道時，看到柵欄升起又放下不敢通行，紛紛掉頭往回走，造成交通大亂。

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大村鄉長游盛接受媒體聯訪指出，中正西路及慶安路是大村鄉重要道路，有村民反映，這幾天平交道都傳出故障情形，也有車輛在穿越平交道時發生車禍，希望台鐵趕快派員解決問題。

台鐵人員指出，員林站計軸器遭到干擾，導致號誌故障，造成中正西路平交道無法正常作用，影響車輛通行，台鐵彰化電務段及台中工務段已派員至平交道協助防護及引導車輛通行，另派出人員針對計軸器故障部分進行查修。（編輯：陳仁華）1110908

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