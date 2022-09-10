晴到多雲日夜溫差大 晚起北台降雨增

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（中央社台北10日電）中央氣象局表示，今天白天以前各地大多晴到多雲，晚上迎風面北部及東北部水氣逐漸增多，大台北、東北部山區及基隆北海岸會有零星短暫陣雨。

氣象局指出，午後中南部地區也有局部短暫雷陣雨，降雨偏向於山區，範圍不會太大。溫度方面，清晨北部及東半部天氣稍涼，低溫約22到24度，空曠地區會再更低一些，中南部低溫則在25度左右，白天各地高溫約31至33度，留意日夜溫差較大。

東北風影響，新竹至台南、恆春半島沿海地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，今晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。另外，未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動多加留意。

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第12號輕度颱風「梅花」，凌晨2時位在鵝鑾鼻東南東方720公里的海面上。未來有增強為中度颱風的趨勢，今、明2天會以較快的速度向西北前進，後天開始導引氣流減弱，移速將逐漸放慢，預計下週會在台灣東部外海停留一段時間，後續動向不確定性大，留意氣象局最新預報資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，空氣品質多為橘色提醒等級；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，中南部零星幾站可能達紅色警示等級。（編輯：郭諭儒）1110910