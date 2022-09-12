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颱風梅花影響 海運11航線97航次停航

2022/9/12 10:22
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（中央社記者余曉涵台北12日電）颱風梅花影響海上交通，交通部航港局表示，今天共有11航線97航次停航，包含基隆-馬祖、布袋-馬公等航線。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天上午8時的中心位置在北緯24.0度，東經124.2度，即在台北東南東方約300公里海面上，以每小時7公里速度，向北進行。

根據航港局通報，受到颱風梅花影響，今天共有11航線，97航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（2航次）；台北-馬祖全部停航（1航次）；南竿-東引全部停航（1航次）；布袋-馬公全部停航（5航次）；東港-小琉球全部停航（停航50航次）；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）。

鹽埔-小琉球全部停航（12航次）；綠島-蘭嶼全部停航（2航次）；富岡-綠島全部停航（14航次）；富岡-蘭嶼全部停航（4航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（4航次）。

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。（編輯：管中維）1110912

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