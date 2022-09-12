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颱風梅花攪局 高雄熱氣球活動12、13日場次取消

2022/9/12 10:59（9/12 12:10 更新）
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高雄市觀光局舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」活動，9月5日已於田寮月世界首飛，但受到颱風梅花外圍環流影響，9月12日至13日的繫留體驗與光影展演活動全數取消。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月12日
高雄市觀光局舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」活動，9月5日已於田寮月世界首飛，但受到颱風梅花外圍環流影響，9月12日至13日的繫留體驗與光影展演活動全數取消。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月12日
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高市觀光局舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」活動，9月5日已於田寮月世界首飛，但颱風梅花外圍環流影響，經評估風力過強，已超過熱氣球飛行標準，12日至13日活動取消。

高雄市政府觀光局去年首次在月世界及愛河2個場域舉辦熱氣球繫留體驗活動，吸引許多遊客造訪，今年9月5日至13日在月世界再度舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」活動，接著9月16日至25日移師愛河舉行。

但受颱風梅花影響，觀光局今天發布新聞稿表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象局資料，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行，也無法立球，因此宣布9月12、13日的繫留體驗與光影展演活動全數取消，已購票民眾可全額退費。

觀光局指出，購票民眾可至ibon網站辦理退票，採全額退刷；ibon機台購票者，持實體票券至全台7-11門市ibon機台辦理現金全額退票。退票期限即日起至9月15日晚上11時59分止，相關問題可撥打ibon客服專線0800-016-138。

雖然月世界場次取消，不過9月16日下午將於愛河再啟航程，除繫留體驗外，還有迷你熱氣球光影展演秀，假日期間更有假日市集，有包括台北「週末炸雞俱樂部」、高雄「耶魯小鎮」等餐飲品牌，歡迎民眾來愛河搭熱氣球、逛市集。

有關熱氣球活動最新公告及資訊，可關注活動官方臉書「2022高雄愛河、月世界熱氣球」、觀光局臉書「高雄旅遊網」或至觀光局官網查詢。（編輯：陳仁華）1110912

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