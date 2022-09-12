李秀鳳出任科工館長 潘文忠期許成南部科教火車頭

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國立科學工藝博物館12日舉行代理、新任館長交接典禮，由教育部長潘文忠（中）擔任監交人，代理館長吳佩修（左）交接給新任館長李秀鳳（右）。中央社記者曾以寧攝 111年9月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）國立科學工藝博物館今天舉行交接典禮，由原台灣圖書館長李秀鳳接任科工館長一職。教育部長潘文忠監交表示，期許科工館與學校有更好連結，豐富學習資源，成為南部科教火車頭。

國立科學工藝博物館今天舉行代理、新任館長交接典禮，由代理館長吳佩修交接給新任館長李秀鳳，潘文忠親自到高雄監交，今年6月甫屆齡退休的前任館長陳訓祥也到場觀禮。

科工館資料指出，新任館長李秀鳳為台灣師範大學公民教育與活動領導學系博士，曾任教育部中等教育司專門委員、國民及學前教育署高中職組長、教育部督學、國立台灣圖書館長等職務，學校教育及社會教育工作歷練豐富。

潘文忠致詞表示，科工館是南部地區第一座科學類博物館，也是南部首座國立社教館所，在過去歷任館長努力下，在科學工藝典藏、推廣、研究、特展、特色教育等各方面都有優良基礎，發揮非常好的終身學習、文化教育推廣功能。

潘文忠期許，由李秀鳳接任館長後，科工館能與學校體系有更好的連結，尤其現在108課綱強調探究、實作機會等學習方式，盼科工館能豐富學生學習資源，在過往基礎下，成為南部科學教育火車頭。

李秀鳳說，非常感謝歷任館長帶領科工館走過1/4世紀，奠定品牌與基礎；自己過去在台灣圖書館服務對象也是0到99歲全年齡層民眾，未來會在這方面持續推進，且科工館是推廣科技重要場域，盼未來透過科技創新服務更多民眾，也希望能與各層級學校加強合作，讓學校教育與社會教育有更好連結。

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陳訓祥說，自己在科工館服務23年2個月12天，深感科工館能累積至今樣貌，除了館內同仁，還要感謝上千名志工的熱情幫忙；相信科工館在新館長帶領下，一定會有所突破與創新，讓科工館繼續成為大家喜歡來、來了還想再來的博物館，也成為社區學習中心。

科工館指出，博物館在今年11月將滿25歲，目前暖身籌劃第3屆台灣科學節、第4季自策展等精彩展演活動，將持續扮演全民終身教育場域。（編輯：張雅淨）1110912