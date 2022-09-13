中秋連假後又一波疫情高峰？ 指揮中心下午說明

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）本土Omicron BA.5疫情持續，中秋連假期間通報減少，外界擔憂連假後一週內疫情恐掀新高峰，指揮中心下午2時記者會說明最新疫情與防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增2萬5346例本土個案，確診個案新增中重症44例（中症20例、重症24例），其中28人死亡；另外，境外移入新增237例。

本土BA.5疫情升溫，昨天新增88例本土BA.5病例，占上週所有定序174例的50.6%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5逐漸取代BA.2成為主流病毒株，但沒有像之前預期的快速取代，仍呈現互相消長情形，顯見防火牆有效。

另新增國內第2例BA.5死亡個案，為60多歲長期臥床女性，本身有慢性病史、未曾接種疫苗，確診3天後死亡。

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由於5到11歲的兒童施打第2劑疫苗滿3個月，外界關心是否會縮短間隔時間。指揮中心發言人莊人祥昨天說，之前開會討論只有放寬12到17歲年齡層的疫苗間隔為3個月，是否要將5到11歲兒童的疫苗間隔縮短為3個月，將視最新文獻跟各國經驗，交由專家學者討論後決定。

根據指揮中心統計，今年1月至9月11日，本土輕症、無症狀個案累計561萬1660例、占99.55%，中症累計1萬4148例、占0.25%，重症累計1萬1006例、占0.2%，其中死亡累計9458人。（編輯：張芷瑄）1110913