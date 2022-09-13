9/13本土4萬6795例時隔83天新高 增56例中重症、17死[影]

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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北13日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增4萬6795例本土個案，是目前本土BA.5疫情升溫以來最多，也是繼6月23日本土確診4萬8283例後，近83天以來新高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布新增4萬6795例本土個案，確診個案新增中重症56例（中症39例、重症17例），其中17人死亡；另外，境外移入新增256例。

今天新增17例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增特殊重症死亡病例，也沒有兒童特殊重症個案。

據指揮中心統計，昨天共開8816人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共6853人份、默沙東「莫納皮拉韋」1963人份，今年以來累計開立約57萬6466人，包括共47萬4302人倍拉維及10萬2164人份莫納皮拉韋。

羅一鈞指出，昨天領藥8816人次，反映出中秋連假期間確診開藥情形，比上週同期增加，但仍沒有超過6月27日領藥共9187人次；隨疫情升溫，開藥領藥部分逐步成長，現在存量仍有2個月以上，後續會進一步添購。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，採檢陽性率微幅下降，工作人員0.8%降為0.7%，機構住民陽性率則是1.0%降為0.9%，但投藥率9成4。

據統計，上週新增339名工作人員確診及764名住民確診，自今年1月1日至9月11日，通報機構間數達1649家，確診住民人數為5萬566人、確診工作人員數為1萬4458人。

本土疫情自4月起統計至9月11日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4205人，累計死亡人數1327人；9月5日至9月11日新增死亡人數為13人，護理機構8人最多、 社福機構5人次之。

據統計，今年1月至9月12日，本土輕症、無症狀個案累計563萬6922例、占99.55%，中症累計1萬4181例、占0.25%，重症累計1萬1029例、占0.2%，其中死亡累計9475人。（編輯：陳政偉）1110913

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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