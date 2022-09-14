1.7萬境外生已來台 超出每週入境總量可外加名額

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部長潘文忠今天表示，目前已有1.7萬名境外生來台，大專近日陸續開學，為讓入境更順暢，已開放持有效居留證及專案入境的境外生，可採外加名額方式來台，不受每週5萬人次的入境總量限制。

潘文忠今天下午主持教育部部務會報，會前接受媒體聯訪表示，目前申請入境的境外生中，學位生約1.2萬人、非學位生約7000人。合計1.9萬人中，1.7萬人已入境，近日每天都有數百人入境。

大專於9月中旬陸續開學，不少境外生都焦急想要入境。中央流行疫情指揮中心自8月22日起，調升入境總量人數為每週5萬人次，許多大專向教育部反映，入境總量讓境外生訂購機票、安排來台行程遇上許多困難。

為此，教育部9月6日發函大專指出，經指揮中心同意，持有效居留證及專案入境的境外生，如果超出每週入境人次限額，可採外加名額方式。

潘文忠今天表示，境外生不受5萬人限制，只要提出入境申請、買到機票，就可來台就學。同梯次、同班機的學生，教育部也會在防疫規範下，協調搭乘防疫巴士，讓學生盡快抵達防疫住所。

另外，教育部9月15日起提供集中檢疫所床位供境外生專案入境使用，目前已經有120多人提出申請，將陸續安排入住。（編輯：陳政偉）1110914