嘉義代理教師疑遭羞辱後輕生 潘文忠表達遺憾

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（中央社記者陳至中台北14日電）嘉義市某國小陳姓代理教師，去年疑遭校方公然羞辱後輕生，引起民眾關注代理教師處境。教育部長潘文忠今天表達遺憾，承諾會和地方政府合作，進一步精進代理、代課教師權益。

陳姓代理教師家屬今年5月曾在台灣民眾黨嘉義市黨部的陪同下召開記者會，指陳師去年9月疑遭校方公然羞辱後輕生。這事件引發民眾關注代理教師處境，近期上網連署，呼籲改善法令，避免代理教師遭受不公平待遇。

教育部長潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪，對陳師的遭遇表達「非常遺憾」。

潘文忠表示，今年已修正「高中以下兼任代理、代課教師聘任辦法」，增訂準用教師法的申訴程序。同時，也讓代理教師可以參加勞工保險、職業災害保險、就業保險、健保等，並可提撥退休金。

潘文忠表示，代理教師和一般教師一樣，長期為教育奉獻。教育部將和地方政府合作，持續精進相關法令規範，保障代理教師的權益。

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「高中以下兼任代理、代課教師聘任辦法」第14條規定，聘期3個月以上的代理教師，如果認為學校的待遇、聘約、考核和服務成績有違法或不當，損害自身權益，可準用「教師法」申訴程序，請求救濟。（編輯：陳政偉）1110914

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