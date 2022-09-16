iPhone 14網購熱銷 PChome開賣5分鐘業績破億

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（中央社記者吳家豪台北16日電）電商平台今天上午8時開賣iPhone 14系列新機，momo富邦媒開賣1分鐘，熱門機種首批現貨即完售；PChome網路家庭開賣5分鐘業績超過新台幣1億元。

旗下擁有momo購物網的富邦媒發布新聞稿表示，最早已於今天上午9時多將iPhone 14新機送至預購消費者手中。momo將持續補貨上架及全力配送，滿足消費者購機需求。

富邦媒觀察，iPhone 14新機開賣前10分鐘，momo網站上即湧入大量人潮；到8時正式開賣，iPhone商品點擊率飆升為平日同時段的10倍，預估10月7日將開賣的iPhone 14 Plus也將吸引一波購機熱潮。

今天開賣新機時，momo全站5大熱銷商品由iPhone 14霸榜，冠亞軍規格分別為iPhone 14 Pro 256GB、iPhone 14 Pro Max 256GB，第3至5名依序為iPhone 14 Pro 128GB、14 Pro Max 128G以及iPhone 14 128GB。

網家旗下PChome 24h購物為全台電商唯一蘋果全系列授權經銷商，今天上午8時現貨開賣iPhone 14系列，5分鐘業績破億，台北都會區最快30分鐘到貨， 看好買氣再攀高峰。

網家上週推出全台業界首創「iPhone訂閱方案」，開放預購訂閱後30分鐘即全數額滿。今天上午9時網家正式開跑iPhone 14現貨訂閱再傳捷報，前30分鐘內的申請訂閱數翻倍成長。進一步分析消費者輪廓，男女比例約為8比2，以30到40歲上班族為最大宗、占比近4成，20至30歲的年輕族群居次。

根據消費者意見回饋，網家宣布全面升級iPhone訂閱方案」，消費者1年訂閱期滿後可依需求選擇5種方案的其中一種，包括「再訂閱/換新機」、「再訂閱/買斷舊機也換新機」、「延長訂閱/一年後原機免返還」、「終止訂閱/返還舊機」、「終止訂閱/買斷舊機」。（編輯：蘇志宗）1110916