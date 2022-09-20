單日新增確診數回升至4萬例？指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）國內COVID-19疫情持續，指揮中心指揮官王必勝預估，疫情最高峰單日病例約5萬多例，但不會到6萬例。今天新增個案是否回升至4萬例受關注，指揮中心下午2時記者會說明疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增2萬8210例本土個案，單日新增病例下降，研判與假日效應有關，但與上週同期相比多1成，BA.5株驗出占比近6成；較年輕死亡病例為一名40多歲有癌症病史的男性，在發病14天病逝。

BA.5變異株造成國內新一波疫情，上週對179例本土病例進行病毒基因定序，其中有106例檢出BA.5變異株，檢出率59.2%，占比接近6成，預估將持續上升；至於Omicron亞變種BA.4.6，根據研究結果，BA.4.6株傳播力比BA.5更高，約增加10%傳播力，是否取代BA.5成為主流株，還需要觀察。

國內這一波Omicron BA.5變異株疫情還沒有到最高峰，疫情將持續上升，與原先預測相同，指揮中心預期明天或28日的單日新增個案數會達最高，最高峰將達5萬多例，但不會到6萬例。整體而言，疫情將持續，指揮中心呼籲民眾遵守防疫規定，盡快接種疫苗。

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至於入境檢疫0+7政策，現階段還在整備、討論，沒有確定實施日期，由於有不少旅行業者向中央反映，目前旅行社人力組成需要整備時間，國內旅館及防疫車隊也都需要時間準備，指揮中心承諾會早一點對外公布上路時間，相關事宜仍是今天記者會關注焦點。

根據指揮中心統計，今年1月至9月18日，本土輕症、無症狀個案累計589萬7438例、占99.56%，中症累計1萬4811例、占0.25%，重症累計1萬1338例、占0.19%，其中死亡累計9725人。（編輯：管中維）1110920