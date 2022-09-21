11小時手術搶救移工斷臂 8次重建手臂已能轉動

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中國醫藥大學附設醫院骨科部顯微肢體重建團隊進行「斷臂再植」手術 ，為斷臂移工「小南」耗時11小時跨夜搶救，終於成功接回手臂，目前恢復良好；中國附醫骨科部顯微肢體重建團隊主任邱詠証（左）及醫師王韋智（右）說明救治過程。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）22歲越南籍移工「小南」，7月在工廠作業時，左手臂自肩膀以下遭機器扯斷，11小時跨夜搶救接回斷臂，住院2個月，接受8次重建手術，恢復良好，目前手臂已能轉動。

小南多年前隻身來台打拚，落腳中部工廠擔任技術員，今年7月31日，小南在工廠作業時，不慎發生意外，左手臂從肩膀以下遭機器整個扯斷，手臂當場骨肉分離、血流如注，小南一度休克呈現命危狀態，被緊急送往地區醫院搶救。小南後被轉送中國醫藥大學附設醫院進行斷臂再植手術。

中國附醫今天透過新聞稿指出，中國醫藥大學附設醫院骨科部顯微肢體重建團隊進行「斷臂再植」（Replantation of Amputated Arm）手術 ，團隊為小南長達11小時跨夜搶救，終於成功接回斷臂。

中國附醫骨科部顯微肢體重建團隊主任邱詠証指出，搶救斷肢皆分秒必爭，當時接獲急診緊急會診的來電後，立刻召集顯微重建團隊，最短的時間將患者送入手術室，執行斷臂再植手術長達11小時。

邱詠証表示，小南術後，在加護病房內接受12天照護，經醫師評估狀況穩定，再轉至骨科病房，總住院時間近兩個月，歷經八次重建手術，小南恢復情況良好，手臂已經能轉動，等第三個月再觀察手指的活動。

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邱詠証指出，斷臂再植手術必須重新接合手臂的骨頭、動靜脈血管、神經、韌帶及肌腱。特別是要在機器扯斷後遭受污染的斷臂中，由醫師透過顯微鏡下精準辨別出每條神經的功能及血管的健康程度，因執行時間冗長，在體力的要求上，也比執行一般手術更高，手術共接了3條神經及4條血管並完成肱骨骨折的處理。

如今，小南手臂已經能轉動，還要第三個月觀察手指的活動。他重拾微笑與希望，後續積極復健治療，將更有機會恢復既有的生活品質。（編輯：卞金峰）1110921