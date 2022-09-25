9/25本土3萬8785例 增34死、223人中重症

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）本土COVID-19今天單日新增個案數較上週同期略降，較年輕死亡個案年僅30多歲；另增4例兒童重症個案，皆為MIS-C，年齡層介在1至12歲，其中12歲男童曾接種2劑疫苗，仍染疫重症。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，今天新增3萬8785例本土個案，確診個案新增中重症223例（中症172例、重症51例），其中34人死亡；另增境外移入195例。

今天新增34例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。據指揮中心提供資料，較年輕的死亡個案，為一名30多歲男性，有糖尿病等慢性病，未接種過疫苗，染疫後病逝，死因為心肺衰竭、COVID-19確診。

另外，莊人祥說明，今天新增4例兒童重症，皆為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），年紀最小的個案為一名1歲男童，本身有蠶豆症，未接種過疫苗，7月15日確診，9月19日起陸續出現發燒、腹瀉、咳嗽等症狀，9月22日就醫診斷懷疑MIS-C安排住院，使用免疫球蛋白等藥物治療。

另一名個案為2歲女童，沒有慢性病、未接種過疫苗，9月6日有確診紀錄，但9月14日起陸續出現發燒、腹瀉等症狀，9月18日、19日兩度至急診，診斷急性腸胃炎及懷疑MIS-C住院，進一步診斷檢查治療，目前病況好轉，預計今天可出院。

第3例個案是無慢性病史10歲男童，接種過1劑疫苗，6月30日確診，9月18日起出現發燒、左頸部有腫塊等症狀，9月20日就醫診斷疑似MIS-C，安排住院治療。

第4例為無慢性病12歲男童，接種過2劑疫苗，9月7日確診，9月10日發燒、嘔吐、皮疹、黃疸等，就醫診斷疑似MIS-C合併急性肝炎，仍住院治療中。

據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計227例，31例腦炎、24例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、146例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有33人死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。（編輯：張雅淨）1110925

（指揮中心提供）

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