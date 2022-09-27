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各地多雲到晴水氣減少 東半部有局部短暫雨

2022/9/27 08:10
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（中央社台北27日電）中央氣象局表示，今天水氣較少，各地大多為多雲到晴，白天溫暖微熱，環境為偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸則為零星飄雨。

氣象局表示，午後南部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，但雨勢較小；氣溫方面，預測高溫約30至34度，清晨低溫普遍落在24、25度之間，早晚感受較涼，日夜溫差稍大，早出晚歸留意溫度變化。

此外，新竹以北、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有較強陣風，海邊活動注意安全。

第16號颱風「諾盧」，清晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方1020公里海面上，未來持續以偏西的方向往中南半島前進，對台灣並無直接影響；另外第17號颱風「庫拉」，中心位於台北東方2090公里海面上，對台灣沒有影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，環境風場轉為偏東北東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110927

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